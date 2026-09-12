千附精密量子設備 報捷

亞洲唯一具備量子系統與超低溫系統承載量能的千附精密（6829），第二套量子電腦超低溫真空腔體設備已於8月出貨，嘉義馬稠後新廠也訂第4季啟用，千附精密昨（11）日表示，目前客戶正優化產品設計，第二代規格定案後，將開啟更具規模的長期商機。

千附精密受惠於半導體設備市場持續擴張，8月合併營收2.72億元，月增35%、年增56.5%，改寫歷史單月次高；累計前八月合併營收達16.44億元、年增42.2%，亦創同期新高，展現強勁的營運動能。

千附精密是目前亞洲唯一具備量子系統與超低溫系統承載量能的廠商，成功打破過去由歐洲獨占的格局。繼今年第1季交付首套「量子電腦超低溫真空腔體設備」後，8月也已順利完成第二套產品出貨，後續還有第二代新產品正在開發中。

千附精密指出，公司持續深耕高真空腔體特殊銲接、超精密加工與超低溫密封等關鍵技術，在表面處理潔淨度與精密銲接工藝上，已構築顯著的競爭壁壘。

該公司技術團隊不僅擁有多位取得美國銲接協會（AWS）證照的專業人才，更結合自主開發的三次元量測程式與高階檢測能力，具備從樣品快速開發、驗證到規模量產的完整整合實力，在全球高階量子供應鏈中奠定差異化優勢。

為因應半導體擴產與先進科技市場的迫切需求，千附精密嘉義馬稠後新廠工程如期推進中，目前已進入最後的廠房硬體驗收階段，可望在第4季取得使照及啟用營運。

千附精密表示，新廠投產後，可大幅擴充高精密腔體與核心零組件產能，全面升級整體承製規模，為後續高毛利產品線的擴張提供堅實的產能奧援。

展望後市，千附精密持正向樂觀態度。受惠於全球AI基礎建設浪潮，半導體擴產帶動設備需求持續居高不下，疊加國防航太客戶拉貨動能重回正軌，高利基產品線動能齊發。

法人指出，隨著在手訂單逐步轉化為實質營收、嘉義新廠產能開出，以及高毛利產品比重持續提升，千附精密今年整體營運規模與獲利表現可望穩健走揚。