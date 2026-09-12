台塑、國喬擁漲價紅利

國際油價站上每桶100美元，泛用樹脂市場受益下游買氣增溫走高，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周來各有每公噸10至60元不等漲價，有望為台塑（1301）、國喬和台達化等供應商營運加持。

市場人士指出，美國和伊朗衝突升溫，油輪遭襲擊頻傳下，加劇供應干擾造成的影響，刺激國際油價急漲；以10日為例，紐約NYMEX-10月輕質原油期貨漲6.43美元，結算價每桶102.48美元，漲幅6.69% ；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨漲6.42美元，結算價每桶107.63美元，漲幅6.34%，帶動泛用樹脂報價普遍走高。

以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，各有每公噸60美元、20美元漲價；其次，和醫療原料聚丙烯（PP）也上漲每公噸45美元；至於建材用料聚氯乙烯（PVC）上漲每公噸10美元。

至於聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸10美元，另用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）因下游買氣觀望，分別小跌每公噸10、15美元。

展望後市，法人認為，隨著中國經濟無法實現今年全年成長目標的風險日益加大，中國當局將推出一攬子新措施，企圖用以擴大內需，提振經濟成長，加上泛用樹脂下游加工業步入「金九銀十」的傳統需求旺季，預期各項原料有望再有拉漲行情。