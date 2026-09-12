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中石化轉型 活化資產
中石化（1314）昨（11）日舉行法人說明會，總經理陳穎俊表示，公司正積極展開石化事業轉型，拓展土地開發等新事業，其中高雄洲際碼頭儲槽投資案已在今年第3季試營運，目前正與客戶密切接洽，其他土地資產活化將成未來營運重點。
針對中石化主產品己內醯胺（CPL）及PA6市況，陳穎俊指出，今年3月起，產品售價隨油價及石化原料成本推升，來到近幾年高點；不過，隨戰況延燒，預期價格將逐漸回歸市場供需基本面。展望第3季下旬及第4季，尼龍鏈產品長線市況仍供過於求。
陳穎俊表示，中石化在營運策略上首重生產最適化及產銷庫存調控，盡可能降低損失與財務負擔。至於AN目前也採取最適化生產對策，第4季仍將維持低開工率，以降低損失。
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