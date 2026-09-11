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中石化法說會／京華廣場土地仍遭扣押 鼎越提第四次抗告等高院裁定

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中石化（1314）11日舉行法人說明會，針對子公司鼎越開發及京華廣場案進度，總經理陳穎俊在會中表示，依據5月董事會決議，持續尋求以728%之容積率，出售該開發案土地。由於該土地目前仍處遭扣押狀態，鼎越公司已提出第四次抗告，尚待高院更審及裁定。未來將依循法令，完成土地處分事宜。

針對土地扣押問題，陳穎俊指出，台北地院於今年4月8日第四度裁定准予扣押京華廣場土地。鼎越公司已於6月提出第四次抗告，目前案件進度，尚待台灣高等法院更審及裁定。在容積獎勵撤銷及變更設計案部分，台北市政府於5月22日撤銷20%容積獎勵，鼎越則在6月申請建照變更設計展期，預計9月底提送變更建照設計報告送審。

陳穎俊指出，未來將遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定，辦理後續處分土地相關事宜。

至於京華廣場聯貸案，陳穎俊表示，公司已於今年3月底償還5億元、6月底償還10億元，截至8月底，鼎越聯貸案之借款餘額為新台幣58.8億元。將繼續與銀行團討論後續還款規劃。

華廣 鼎越 中石化

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