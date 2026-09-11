中石化法說會／調控產銷降損失 加速資產活化拚轉型

中石化（1314）11日舉行法人說明會，由總經理陳穎俊主持。陳穎俊表示，主產品CPL、PA6仍受尼龍產業供過於求壓力，上半年採產銷調控、去化庫存策略，力求降低損失，本業虧損逐步收斂；同時持續推進石化產業轉型，拓展土地開發等新事業，其中高雄洲際碼頭儲槽投資案已於今年第3季正式營運，目前正與客戶密切接洽，其他土地資產活化也將成為未來營運重點。

針對主產品己內醯胺（CPL）及PA6市況，陳穎俊指出，今年3月起，產品售價隨油價及石化原料成本推升，來到近幾年高點；不過，隨戰況持續延燒，預期價格將逐漸回歸市場供需基本面。展望第3季下旬及第4季，隨美伊衝突加劇，雖產品價格仍走升，尼龍鏈產品長線市況仍供過於求。面對以上市況，中石化在營運策略上首重生產最適化及產銷庫存調控，盡可能降低損失與財務負擔，上半年平均開工率約四成。

至於AN，目前產品價格雖仍在高檔，需求相對不擔心，但成本高漲仍構成負擔，因此亦採取最適化生產對策，2026上半年AN平均產銷量及開工率，約是過去的六成，第4季仍將維持低開工率，以降低損失。

陳穎俊表示，公司近年逐步調整營運策略，從大宗產品生產轉向調控生產並降低損失，以準備足夠資金，並投入轉型。他表示，中石化投資高雄洲際碼頭，總金額約32億元，建置液氨、AN、苯酚等儲槽，目前第三階段已完成，可進行試營運。除可執行苯酚、丙烯腈兩品項操作外，配合多功能槽營運計畫，已與潛在客戶討論可操作品項。

此外，精細化工廠目前已完工，正與業界夥伴洽談精細化學品代工等合作機會。威名石化則因市況嚴峻，尼龍及環己酮產線仍維持停工，持續推動降編縮減。

對於土地資產活化進度，陳穎俊表示，目前持有「前鎮特貿五A」、橋頭廠、頭份廠及台南土地，又依類別分為營業土地（工廠）及投資性不動產。營業土地合計約209,748 坪；其中頭份廠、橋頭廠為近期活化重點，橋頭廠雖兩次標售未脫標，但已有潛在買家洽詢。

投資性不動產則以高雄市前鎮特貿五A為主要標的，面積約36,330坪，股東會已決議處分、公開標售。此外，台南土地污染整治進度推進中，將是未來一大重點處分資產。

陳穎俊指出，公司今年上半年本業虧損已逐步收斂，但受到一次性投資評價損失影響，主要因為6月對於持有之中工（2515）股票，依會計準則及相關規範，提列業外損失18億元，因此純益率、ROA及ROE仍為負值，後續將持續改善本業及強化財務結構。