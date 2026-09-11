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中纖活化資產 再處分台中銀股票獲利1.14億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中纖（1718）再度公告，為優化資產配置、增進資金運用效益，處分17,952張台中銀（2812）股票，交易總額3.64億元，處分利益1.14億元。

據公司公告，中纖目前累計持有台中銀股票1,308,131,374股，持股比率20.36％，其中質押602,060仟股。

中纖近期持續推進資產活化，業外獲利挹注下，第2季稅後純益3.8億元，每股純益（EPS）0.29元；上半年稅後純益6.08億元，EPS 0.46元。第2季、上半年財務表現，均較去年同期轉虧為盈。

中纖近日積極調節金融股持股，累計處分華南金（2880）、台中商銀股票已挹注逾5.94億元處分利益；更陸續買進台積電（2330）股票，公司日前董事會通過，授權投入不超過10億元購買台積電股票，目的為資產配置及提升資金運用效益。中纖分別於7月17日、7月29公告取得台積電股票，分別於7月15日至17日間買進台積電170張，交易總金額約4.05億元；並於7月22日至29日間買進220張台積電，交易總金額約5.08億元。兩波合計共斥資約9.13億元。

中纖也於日前公告，出售高雄市小港區土地及建物予壹東實業，土地面積3,309.96坪、建物面積1,624.69坪。交易總金額7.24元，預計處分利益2.95億元。

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