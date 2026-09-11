科科科技營收／8月3.16億元 年增34.1%

8月底登錄興櫃的AI多模態科技與影響力經濟集團科科科技-KY（6950）公告8月營收3.16億元，受惠於5月起整合PressPlay綜效，7月與8月營收表現亮眼，年增率分別為50.8% 與 34.1%，今年前八月累計營收22.48億元，年增12.6%。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂看好下半年營收動能顯著攀升，核心主因之一包括PressPlay 整合效益持續發酵。雙方在創作者生態系與技術資源整合進展順利，成功確立創作者經濟為集團營收新引擎，更透過多元變現模式打造豐富的營收來源，為集團整體挹注強勁的成長動能。

PressPlay過去十年為旗下創作者創造超過數十億元的商業價值。市場研調機構指出，台灣整體團購市場年交易額高達1,800億元，由網紅與創作者驅動的「KOL團購」核心產值即占200億至400億元。隨著品牌方透過廣告流量獲客成本（CAC）飆升，信任度高的KOL團購成為品牌與創作者核心的變現途徑。深耕超過60組台港網紅以及多組百萬訂閱等級頭部創作者的PressPlay Next搶先布局團購生態系，透過精準數據媒合與一站式商業服務，帶動影響力變現總交易額創歷史新高，1至8月累積逾7.7億元，已超越2025全年交易額。

旗下創作者團購交易7月銷售破7千萬元，創新高，以居家生活、美妝保養與健康補給等產品領域表現最為突出，在數百億級別的KOL團購市場中展現強勁的後續爆發力。

在線上知識學習領域，PressPlay Academy展現海外IP布局實力，成功引進「中野崇」與「內田勇志」等「日本職人創作者」。今年4月推出中野崇的「卸力訓練學」成為台灣市場最受歡迎的熱銷爆款，單堂課程銷售金額已超過4,200萬，擠進PressPlay Academy 開站以來累積銷售前三名。刷新台日跨國課程銷售紀錄，為集團帶進高毛利的知識學習營收，成功建立跨國內容變現的黃金通路。展望未來，隨著下半年進入知識學習旺季加上KOL團購交易額持續樂觀成長，集團持續深化PressPlay整合綜效並擴大粉絲經濟與AI應用，為全年度營運注入強勁動能。