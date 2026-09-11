凱基金獲利／前八月賣股進帳500億元 加計達862億元續創新高

凱基金控（2883）11日公布8月自結財務數據，8月稅後純益57.61億元，今年前八月累計稅後純益362.9億元，每股盈餘2.11元，超越歷年全年度獲利；其中，8月FVOCI股票處分利益約51.61億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達109.22億元；今年以來，凱基金控掌握市場脈動，實現股票處份利益500.06億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達862.96億元，續創歷史同期新高。

凱基金控表示，8月在市場對AI需求與科技產業基本面信心回升，帶動半導體及AI供應鏈權值股走強，外資同步回補買盤，台股呈現回升走勢，金控旗下壽險、證券持續穩健挹注集團獲利。

壽險業務方面，凱基人壽8月新契約保費收入161億元，較去年同期成長201%，續創近5年單月新高，累計新契約保費收入913億元，年成長94%；其中，受惠於市場行情維持熱絡，投資型保單買氣持續增加，8月投資型新契約保費收入87億元，年成長602%，累計投資型新契約保費收入478億元，年成長473%；傳統型保單銷售亦表現亮眼，以外幣保單及分紅保單為主要成長動能，8月傳統型外幣保費年成長69%，累計傳統型外幣保費年成長53%，8月分紅保單保費年成長1,630%，累計前八月分紅保單保費年成長985%，展現商品組合優化成果，持續支撐新契約業務成長。

投資表現方面，凱基人壽持續秉持穩健投資原則，審慎掌握市場契機，並適時實現股票資本利得，8月稅後純益達22.49億元，加計FVOCI股票處分利益51.62億元，單月對保留盈餘貢獻為74.11億元，今年前八月累計稅後純益126.53億元，加計FVOCI股票處分利益約497.17億元，合計對保留盈餘貢獻達623.7億元。

證券業務方面，8月受惠各業務動能持續強勁，稅後純益40.96億元為歷年單月次高，今年前八月累計稅後純益227.54億元，則續創同期新高，亦較去年同期大幅成長235%。今年受惠承銷業務發揮精準選案能力，深耕AI與半導體等核心產業，前八月主辦承銷總金額市占率接近四成，維持業界第一，在優質案源帶動承銷手續費收入及承銷部位資本利得持續創高；積極耕耘亞太區財富管理業務，在台灣及香港的財管營收皆維持強勁業務動能亦持續創高；同時衍生性商品及股票期權等交易業務亦靈活掌握市場機會，多元布局交易策略，持續挹注獲利貢獻。

銀行業務方面，凱基銀行8月因綠能授信風險評估增提準備，單月稅後虧損2.99億元，累計前八月提存前淨利67.89億元，較去年同期成長16%，稅後純益46.55億元。在利息及手續費收入等核心收益動能支持下，整體營運表現仍維持穩定，尤其財管業務成長動能持續強勁，財管手續費收入較去年同期成長30%以上，凱基銀行對於達成年度獲利目標，仍具高度信心。

展望未來，凱基金控將持續落實ONE KGI發展策略，強化跨子公司資源整合與協同效益，並結合穩健的股利政策與財務結構優化，全力打造多元成長引擎、提升營運效能，為客戶與股東創造長期穩健價值。