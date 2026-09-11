天品營收／8月8,294萬元創單月新高 新產能開出、稼動率衝高

天品（6199）公告，8月營收8,294.9萬元，年增171.7％，創單月新高；累計今年前八月營收6.43億元，年增527.79％。天品表示，受惠於旗下奈科潔淨科技AI伺服器水冷系統清洗新產能開出、產能稼動率逐步爬坡，挹注天品連續4個月單月營收呈現月增與年增正成長，更刷新歷史單月新高紀錄，展現強勁的營運成長動能。

天品表示，隨著全球晶片巨頭推出新一代AI架構，高算力產生的極致熱能，推升「水冷/液冷散熱系統」之滲透率一舉跨越主流門檻。然而，液冷系統對微小雜質與微粒的容忍度極低、油污及加工殘留物的控制標準日益嚴格，任何微米級污染物都可能導致冷卻液堵塞或系統失效，使得半導體級先進清洗成為伺服器出貨不可或缺的超高門檻工序。

天品董事長李振寬表示，AI水冷架構正朝向更精密的方向發展，對潔淨度的標準已提高至75um甚至50um以下亞微米等級。天品憑藉旗下子公司奈科潔淨科技獨家的亞微米粒子凝聚增長技術與Class 10超高階無塵室製程，成功打入全球伺服器供應鏈，並獲得主要CSP（雲端服務業者）及ODM大廠的深度認可。隨著8月新產能產線全面開出，加上生產流程持續優化與設備效率提升，新增產能逐步轉化為實際營收貢獻，挹注單月營收表現月月高。

天品進一步表示，隨著高階AI伺服器液冷零組件清洗需求暢旺，第二條自動化先進產線已全面發揮效益，營運綜效顯現。AI清洗業務屬於高技術門檻領域，集團透過高階無塵製程、自動化設備及ISO 16232專業檢測設備，建構從精密清洗、微粒萃取、顯微分析至品質驗證的一站式服務能力，不僅提升客戶產品潔淨度與品質穩定性，有助於縮短產品交期並提高整體供應鏈效率，亦在毛利率與營業利益率表現皆優於一般代工業務。天品將持續擴大業務接單動能、優化整體產品組合，有助推升獲利品質與資本回報率。

展望2026年下半年，天品表示，在四大雲端巨頭（CSP）資本支出維持強勁成長的帶動下，AI伺服器組裝與散熱模組訂單源源不絕，天品目前在手訂單能見度已清晰看至2027年。天品持續結合「生命產業提供穩健現金流」與「AI高階潔淨科技爆發性成長」雙軌動能，正式躋身台灣AI散熱與潔淨供應鏈的新黑馬，未來營運成長可期。