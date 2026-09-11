第一金獲利／前八月238億元續創新高 EPS 1.66元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，隨著人工智慧技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。黃仁勳一席話帶動台灣資安股想像空間，激勵安碁資訊（6690）11日股價逆勢大漲，盤中最高來到174元，尾盤漲幅仍逾6%，股價站上170元關卡。

2026-09-11 13:26