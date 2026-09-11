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第一金獲利／前八月238億元續創新高 EPS 1.66元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

第一金（2892）11日公布8月自結獲利。第一金8月稅後純益29.13億元，月減7.2%，獲利表現略微放緩，但累積前八月稅後純益達238.5億元，續創歷史同期新高，年增21.3%，每股純益（EPS）達1.66元。各子公司獲利表現穩健，其中，第一銀行獲利再創同期新高。

第一銀行8月稅後純益24.51億元，月減23.4%，主因一次性股利收入減少與為維持資產品質而增加提存，淨利收依舊穩定，覆蓋率為860.65%，逾放比維持在0.16%；累計前八月稅後純益達211.1億元，年增12.5%，創歷年同期新高。

受惠於8月台股交投熱絡，第一金證券8月單月稅後純益達2.22億元，月增84.4%，主因投資收益增加，累計稅後純益為17.54億元，年增191.6%。

第一金人壽則因8月財務服務結果下滑，導致8月單月稅後純益降至0.71億元，月減59.1%，累計前八月稅後純益為6.64億元。

第一金 第一銀行

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