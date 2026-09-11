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瑞基營收／前八月1.53億元、年增8.58% SATLite 跨出海外

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞基（4171）公布8月合併營收1,818萬元，年增6.19%，為連續第三個月單月營收較去年同期成長；1至8月累計合併營收1.53億元，年增8.58%。

瑞基表示，水產檢測是本期累計成長的主要來源，東南亞蝦類病原檢測試劑訂購量提升，中東政府標案與非洲年度供貨合約為新增來源。畜產檢測方面，禽病以沙烏地阿拉伯與台灣為主要增量市場；豬病產品線在墨西哥與菲律賓完成年度供貨合約簽訂。

次世代定序（NGS）布局由通路洽談轉入實機裝設。瑞基自動建庫系統SATLite於8月在馬來西亞完成首批兩台儀器裝機，當地客戶同步採購首批試劑。馬來西亞博特拉大學（UPM）已完成SATLite外部測試，後續將以定序結果進行學術發表。

展望第4季，瑞基將延續PCR現場檢測產品線在畜產與水產市場的滲透。越南代理商本月來台接受產品訓練，通路由展會接觸轉入實地操作。SATLite將於9月16至18日參加印尼ILDEX畜產展、10月15至21日參加美國獸醫實驗室診斷協會（AAVLD）年會、10月19至22日參加沙烏地阿拉伯農業展，延伸東南亞、北美與中東的獸醫與畜產檢測市場。

瑞基

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