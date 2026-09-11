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攸泰科技營收／8月1.07億元 衛星應用年增45%挹注成長動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

攸泰科技（6928）公布8月自結合併營收1.07億元，月減41%、年減45%；累計前八月營收12.31億元，年減17.71%。攸泰科技表示，8月部分專案受到關鍵零組件供應時程影響，出貨遞延，導致單月營收波動，不過美國子公司營收持續成長，加上衛星應用相關專案出貨挹注，持續為營運注入成長動能。

從應用市場來看，衛星應用8月營收年增45%，成為本月主要成長動能之一，主要受惠政府方案相關專案產品出貨增加；累計前八月衛星應用營收年增9%，占整體營收比重提升至10%，相關專案逐步轉化為實質營收貢獻；區域市場方面，亞洲市場成長動能延續，8月營收年增19%，累計前八月營收年增41%，占整體營收比重提升至18%，成為目前表現相對突出的區域市場。

攸泰科技指出，公司持續深耕關鍵任務連結解決方案，聚焦海事、衛星通訊、無人系統、智慧強固型行動裝置及其他關鍵任務應用市場。隨美國子公司整合持續推進、併購綜效逐步發酵，加上無人系統市場拓展及衛星相關專案陸續推進，公司將持續掌握各市場專案進度與出貨動能，並優化產品組合及營運效率。

展望後市，攸泰科技將持續推進既有專案及掌握後續出貨動能，中長期則持續深化衛星通訊、無人系統等關鍵任務應用布局，並發揮海外市場及併購整合效益，擴大營運成長動能。

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