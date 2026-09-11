91APP營收／8月1.81億元、年增30.4% 創同期新高

91APP*-KY（6741）今公布8月合併營收1.81億元，月減2.08%，年增30.4%；累計1至8月合併營收14.64億元，年增32.1%，單月與累計營收皆創歷年同期新高。91APP近年升級為Agentic Enterprise Solution公司，持續將AI Agent融入 Commerce Marketing、POS、Payments等核心營運場景，協助品牌加速提升營運效率實現OMO 2.0。

91APP 表示，8 月延續暑期買氣與多檔節慶優惠促動下，品牌 OMO 營運展現成長力道；同時數位廣告業務擴大，以及大型零售與餐飲連鎖品牌客戶新進合作，為公司整體營收貢獻帶來挹注，單月及累計營收皆達雙位數年增成長。隨著百貨周年慶、雙 11、雙 12 及年終購物等零售電商旺季接續到來，亦將協助客戶掌握旺季商機，持續帶動公司營運向上。

91APP近日宣告與 LINE 購物「賺點助手」合作，根據《91APP 零售研究》指出，不少品牌正面臨「有流量卻難以留住新客」的挑戰，上半年整體流量雖有成長，在回購部分的業績提升5%，但首購業績卻下滑，新客動員率也減少14%。91APP與LINE購物戰略結盟領先業界首推「賺點助手」，透過91APP 專屬服務，品牌可於購物App與官網中使用「賺點助手」全新功能，增強新客轉換與交易，帶動成長動能，並轉化為私域經營與會員資產，累積長期顧客價值。

同時，藉由品牌AppX LINE有效經營模式，結合AI Agent，加速驅動OMO 2.0的正向成長循環。91APP與LINE購物持續緊密合作，整合雙方在流量、科技與全通路經營上的優勢，為品牌創造更多 OMO 2.0的成長契機。