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獲外資看好矽光子布局 惠特股價逆勢爆量亮燈漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股11日受電子權值股休兵與國際升息疑慮影響，大盤重挫755.64點，光電量測設備廠惠特（6706）逆勢突圍，早盤雖以123.5元開低，隨後在買盤湧入下迅速翻紅走高，盤中強攻漲停板137.5元鎖死至收盤，單日大漲12.5元、漲幅達10%，成交量自昨日的939張暴增至6,101張，成交金額達8.26億元。

惠特積極布局矽光子與化合物半導體領域，獲美系外資點名看好其光引擎組裝系統與CPO相關檢測設備實力。公司已供貨矽光子元件貼合機，並具備FAU與Lens耦合校準及多通道量測能力，隨著CPO設備邁向量產、雷射晶片代工業務持續推進，吸引資金積極卡位。

基本面方面，惠特受惠部分驗證產品出貨，8月營收7,762.8萬元，呈年月雙增，年增幅達120.5%；累計前八月營收4.8億元。隨著原料缺貨逐步緩解與代工產能拉升，法人預期下半年代工訂單逐月增溫，有望帶動營運體質逐步改善。

矽光子 惠特

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