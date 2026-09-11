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黃仁勳說資安是AI下個大市場 激勵安碁資訊股價大漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，資安很可能成為AI下一個重大應用領域。法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，資安很可能成為AI下一個重大應用領域。法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在舊金山舉行的高盛科技大會上表示，隨著人工智慧技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。黃仁勳一席話帶動台灣資安股想像空間，激勵安碁資訊（6690）11日股價逆勢大漲，盤中最高來到174元，尾盤漲幅仍逾6%，股價站上170元關卡。

黃仁勳指出，AI模型讓程式設計自動化，正衝擊資安產業，而因為程式碼遭利用的速度變快，修補漏洞的速度也必須跟上。

他說：「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不希望市場為自家產品瘋狂，消費者大排長龍搶購。當然，這件事有負責任的做法，也有不太可取的做法。」

在業績表現方面，安碁資訊自結今年8月合併營收2.2億元，年增8.2%，累計前八個月合併營收17.15億元，年增13.51%，營收創同期新高。受惠於資安防護與雲端服務需求穩定成長，本月取得政府單位網路與資訊安全設備、雲平台資源擴充暨維運，以及網路資訊安全防護監控等指標型專案，持續深化政府市場布局，展現公司在資安防護、雲端維運及安全監控服務領域的整合與市場競爭力。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）發布的《2025 AI應用現況報告》有88% 的企業至少一項業務功能已經有使用AI，其中報告內容特別指出AI代理 ( AI Agent ) 成為新焦點，已有62% 企業開始實驗這項技術應用。顯示企業 AI 應用正快速從生成式 AI 走向具備自主決策與任務執行能力的 Agentic AI。

安碁資訊表示，當AI Agent大量進入企業，企業如何讓AI Agent快速創造價值，同時確保AI治理、資料安全與使用AI行為受到有效控管，成為企業AI應用深化落地的新一代治理課題。

安碁資訊總經理吳乙南表示，面對AI快速發展帶來的資安新格局，AI治理將成為企業數位治理的重要一環。安碁資訊AI PMO將AI治理、AI架構、DevOps與威脅獵捕技術 ( Threat Hunting )，從身分與權限、資料與模型，到Agent任務執行、行為監控與稽核追蹤，建立完整的AI治理邊界，讓AI應用能夠自主，更能在可控的安全框架下執行。

安碁資訊在企業內部佈署AI治理與代理執行平台，依照不同角色、部門及API使用情境，管理模型使用權限、用量限制與資源配置。從以往個別應用的管理，進一步擴展為跨平台的一致性治理架構，整合身分與權限、使用可見度、政策控管及稽核追蹤等能力。

黃仁勳 資安 市場 AI 安碁

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