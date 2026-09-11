潛在訂單具想像空間 法人看好精測獲利及評價具上修機會

精測（6510）受惠既有客戶下一代產品放量，可望帶動2027年營收成長動能加速，加上潛在CPU探針卡與BIB新訂單等，有機會提供獲利上修空間，法人評估，目前評價尚未充分反映成長潛力，因此調升目標價。

大型本國投顧分析，GPU、TPU測試板及自駕晶片探針卡將成為精測2027年主要營收貢獻來源，其中，下一代GPU測試板預計2027年上半年開始量產出貨，自駕晶片探針卡與下一代TPU測試板預計2027年第2、3季接續挹注，帶動全年營收逐季走高。

隨主要產品世代交替與量產規模擴大，推動成長進一步加速，法人預估，精測2027年營收年增幅度有機會高於2026年，獲利同步水漲船高。

精測目前已開始少量出貨CPU工程探針卡，若後續驗證順利並進入量產，有望擴大探針卡業務貢獻。BIB方面，先前合作設備廠測試不順及缺料等問題已逐漸排除，精測持續接洽潛在新客戶，待2027年相關產能進一步擴充後，可望承接新增需求。

法人認為，既有業務已撐2027年高成長，CPU探針卡與BIB訂單則提供更多額外成長機會，後續若訂單放量順利，將有望推動2027年營收與獲利預估進一步上修，並成為評價重估的催化劑。