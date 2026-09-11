台股一度殺破46K！聯一光為何能逆勢漲停 帶動光學股翻紅？

全球債市賣壓持續升溫，美國公債殖利率逼近5%，油價走高加劇通膨疑慮，市場對聯準會升息的擔憂升高，台股11日盤中一度重挫近千點、回測46,000點大關。不過，光學族群逆勢走強，聯一光（3441）盤中亮燈漲停、衝上166元，帶動玉晶光（3406）、大立光（3008）、今國光（6209）等突圍翻紅，成為弱勢盤面少數亮點。

聯一光近期受到CPO題材帶動，董事長陳忠政表示，公司掌握CPO上游關鍵光學材料，近期已陸續取得相關訂單，隨CPO應用持續擴大，預期明年CPO相關應用營收占比有望達一成，成為後續營運新動能。

從基本面來看，聯一光第2季毛利率升至37.83%，創2022年第4季以來新高，主要受惠產品組合優化；上半年稅後純益4,639萬元，擺脫去年同期虧損，每股純益1.16元，已超越去年全年。公司7月稅後純益1,822萬元、EPS 0.46元，累計前7月EPS約1.62元。

不過，8月營收4,391萬元，月減14.52%、但仍年增0.86%；前8月營收3.5億元，仍年增28.24%。董事長陳忠政看好第3季營運優於第2季，除光學應用擴大外，醫療、軍工、無人機及工業檢測等少量多樣產品出貨也可望挹注，全年營收估上看5億元，挑戰十多年來高點。

值得注意的是，聯一光近期股價漲勢強勁，櫃買中心已於10日將其列為注意股，主因最近6個營業日累積週轉率達210.43%，10日單日週轉率也達69.42%。10日收盤價151元，本益比62.14倍，顯示股價已反映部分市場對CPO及未來成長的期待。

聯一光在CPO供應鏈主要扮演上游光學玻璃材料供應商角色，出貨毛胚予下游客戶，經拋光加工及模壓後製成微陣列透鏡，再由組件供應鏈進一步供應至AI晶片相關供應鏈。公司掌握部分肖特及小原材料，並憑藉品質、成本及交期優勢，深耕東莞市場20多年，客戶數也由成立初期的十多家擴增至300多家。

在AI高速傳輸需求升溫下，CPO成為市場關注的光通訊應用，聯一光目前已切入上游材料供應鏈。後續除了CPO訂單放量速度，市場也將關注高周轉後股價波動，以及目前本益比相對基本面的消化程度，成為聯一光短線行情能否延續的重要觀察。