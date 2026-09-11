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高通攜手AWS引發分單疑慮！世芯-KY觸及跌停 外資怎麼看？

經濟日報／ 記者李慧蘭／即時報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照

高通強勢切入AWS ASIC供應鏈，市場擔心世芯-KY（3661）主力訂單遭分食，股價11日開盤即跌破4,000元，盤中一度觸及3,650元跌停。不過，世芯8月營收連兩月創新高，基本面維持強勁，惟量產放大後毛利率下滑，成為市場另一項觀察重點。

高通近期宣布與AWS合作開發客製化AI晶片，AWS並取得最高40億美元的高通股票認購權，雙方策略合作進一步深化。由於AWS同時是世芯重要ASIC客戶，市場開始擔心未來訂單重新分配，世芯股價本周以來已跌約13%。

惟美系外資最新研究指出，高通與AWS合作目前偏向AI推論用客製化晶片，世芯參與的Trainium4則為AWS自研AI加速器，可同時支援訓練與推論，雖有部分重疊，但定位並不完全相同，因此短期對世芯既有Trainium專案直接影響有限。外資同時看好AI晶片尺寸放大及ASIC、CPU、網通晶片需求成長，CoWoS、CoPoS及EMIB-T等2.5D先進封裝產能至2028年仍可望持續擴充。

營運方面，世芯8月合併營收87.76億元，月增18%、年增2.73倍，連續第2個月創單月新高；前8月營收278.94億元，年增13.5%。北美CSP客戶N3 AI加速器進入量產，推升第2季營收達76.40億元，季增82.48%。

不過，營收放量的另一面是毛利率承壓。世芯第2季毛利率34.85%，較第1季的50.18%大幅下降，主因量產業務占比提高、產品組合改變，使毛利率較前一季下滑，不過營業利益率相較去年同期仍有所改善。董事長沈翔霖先前表示，下半年營收結構將進一步轉向量產業務，第3、4季合併毛利率預期維持20%以上，全年則落在20%低至中段。

展望後市，世芯預期第3季營收與獲利同步創高，第4季持續成長；下一代2奈米AI加速器專案也持續推進，預計明年底量產，公司並對近期取得另一家大型CSP客戶抱持信心。

後續市場除了觀察高通合作是否進一步影響AWS自研晶片供應鏈，也將關注毛利率能否隨量產結構變化逐步穩定，以及新CSP專案能否正式落袋，這將牽動世芯後續成長動能的評價。

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