緯穎7、8月業績佳 法人上調全年 EPS 至339.4元

緯穎（6669）8月營收達1,443.1億元，再創歷史單月新高紀錄，月增加22%、年成長50.4%，7~8月營收優於市場預期。

分析師表示，上半年以通用型伺服器出貨為主，第3季通用型與ASIC比重各半，第4季起ASIC將超越通用型，也將有GPU伺服器出貨，對後市營運看法正向，主要係在ASIC部分，第3季AWS T3氣冷量產，預期水冷在第4季開始出貨，單價為氣冷三至四倍以上，營運動能加強，隨著2027年水冷比率上升，緯穎有望受惠。

此外，GPU部分，Helios機櫃預期L6廠商在第4季量產，L11廠商將在明年上半年量產，單價約落在450~500萬美元之間，營運結構更加多元；在CSP越來越重視自家ASIC的發展背景下，緯穎是目前台廠ODM中，ASIC比重最純的公司，受惠程度最高下，上修全年每股獲利（EPS）至339.4元。