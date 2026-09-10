寶成營收／8月206.22億元 月增5.4% 年增4.3%

緯穎（6669）股票股利畸零股爭議延燒，金管會今（10）日表示，目前已接獲約百件股東陳情，主要不滿高價股不足一股部分只能按面額10元折現，並要求建立更合理的畸零股處理機制。證期局主任秘書王秀玲指出，現行做法雖未違規，但相關函釋已近30年，將主動洽詢經濟部，研議制度是否調整。

2026-09-10 18:13