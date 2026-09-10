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寶成營收／8月206.22億元 月增5.4% 年增4.3%
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）上半年營運轉盈，10日公布8月自結合併營收206.22億元，月增5.4%、年增4.3%，回到年月雙增走勢；累計前八月合併營收為1,662.75億元、年減1.8%，年減幅持續收斂。
寶成上半年毛利率21.09%，年減1.91個百分點，稅後純益69.83億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益2.37元。第2季稅後純益47.53億元，季增1.13倍，並較去年同期轉盈，單季每股稅後純益1.61元。
法人指出，寶成今年下半年本業營運可望逐步回溫，儘管製鞋業務在第3季仍處於傳統淡季，但8月已有回溫，第4季進入旺季，下半年營運有機會優於上半年。
製鞋大廠豐泰（9910）8月合併營收73.70億元、年減2.8%；累計前八月合併營收543.79億元、年減2.9%。豐泰自結前八月稅後純益24.52億元、年減23.4%，每股稅後純益2.48元。
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