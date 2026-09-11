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村田停供…被動元件廠迎轉單 國巨、華新科等有望搶商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
全球被動元件龍頭日商村田發出通知，將陸續停產多款積層陶瓷電容（MLCC）產品，提醒客戶把握最後下單機會。路透
全球被動元件龍頭日商村田發出通知，將陸續停產多款積層陶瓷電容（MLCC）產品，提醒客戶把握最後下單機會。路透

全球被動元件龍頭日商村田發出通知，將陸續停產多款積層陶瓷電容（MLCC）產品，提醒客戶把握最後下單機會。法人預期，村田部分料號MLCC停產之後，客戶勢必啟動替代供應商機制，國巨（2327）、華新科、禾伸堂、信昌電等台廠有望迎來龐大轉單商機。

村田表示，此次調整涵蓋較舊的產品與料號，配合產品迭代更新，將停止部分泛用品，以及原已列入更新計畫的品項，推進產品汰舊換新。

村田部分MLCC將停產
村田部分MLCC將停產

根據村田發出的通知，內文說明，為穩定MLCC供應、改善客戶支援體系，將重新檢視產品陣容，陸續停產多個系列的部分料號，並請客戶提前轉換替代品或備足後續需求。包括GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG及ZRA等九個系列中的部分產品，都將停產。村田說明，該公司正重新檢視MLCC產品線，將終止相關料號生產，以擴充其他產品產能。

通知提到，客戶應於指定期限前完成替代料號轉換，若仍有後續需求，則須提前下單，採購該料號未來產品生命周期所需數量，並註明客戶回覆期限為2027年12月31日，最後下單日為2028年3月31日，最後出貨日為2029年3月31日。

業界從村田此次預計停產的系列產品定位觀察，用途橫跨消費性電子、工業設備與車用市場。其中，GRM為通用型MLCC，GRJ採軟端子設計，可降低電路板彎曲造成的裂損，ZRA則主打降低電容嘯叫，三者均涵蓋消費性與工業設備應用。

車用方面，GRT、GXT主要對應車載娛樂、座艙舒適設備及工業設備，GXT另具撥水處理，可降低結露造成的可靠度風險；GCM、GCJ、GCG則涵蓋車用動力與安全系統，應用包括電子控制單元、煞車、變速箱控制等，顯示涉及系列的用途也延伸至汽車關鍵電路。

法人認為，村田逐步退出部分成熟規格，將帶動客戶尋找替代料源，國巨、華新科、禾伸堂以及信昌電等台灣被動元件同業有機會承接轉單。不過，該次調整範圍為各系列部分料號，實際轉單效益仍須觀察停產規格、客戶驗證及訂單移轉進度。

回顧先前台廠釋出的展望，國巨觀察到標準品、特殊品同步增溫訊號，業界正向看待，這波由AI掀起的需求熱潮，正從高階利基產品逐步向一般型產品擴散。

被動元件 信昌電 華新科

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