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上市櫃業績五大天王 出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上市櫃公司8月營收昨（10）日公布，營收五大天王出爐。鴻海（2317）單月營收9,217.6億元，穩居「營收王」；富宇以月增423.7倍，拿下「月增王」；三地開發前八月營收年增686倍，為「年增王」；竹陞科技營收連27個月成長，居「成長王」；今年掛牌新股以創新服務前八月營收年增226.2%，奪「新人王」。

鴻海受惠AI產品拉貨強勁，8月合併營收9,217.6億元，同期新高、歷史次高，為上市櫃公司8月營收霸主。次於鴻海的是「護國神山」台積電，8月合併營收5,148億元，歷史新高。8月合併營收第三高的緯創衝高到4,600.6億元創新高，年增166.4%、月增49.2%，超車廣達，躍升「代工二哥」。

至於8月合併營收月增率最高個股富宇，營收2,930.9萬元，月增率高達42,376.8%，主要受惠建案入帳帶動。

前八月合併營收年增率最大個股是三地開發，去年前八月合併營收僅121.9萬元，今年前八月合併營收衝到8.3億元，年成長高達686倍。

8月合併營收連續成長最多的是半導體智慧化系統整合廠竹陞科技，8月合併營收1.4億元，年增96.7%、月增7.3%，連27個月成長，且連16個月創歷史新高。

今年新掛牌且前八月合併營收年增率最大的是創新服務，前八月合併營收7.9億元，年增226.2%。創新服務是測試介面暨設備業者，主要經營半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。

業績 營收 鴻海

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