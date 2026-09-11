聯發科8月業績月增三成締新猷 單月達641億元

聯發科（2454）昨（10）日公布8月業績641.83億元，月增逾三成，創單月新高。7、8月合計業績1,126.58億元，9月業績只要超過395.42億元，即可達到第3季的財測低標。

聯發科8月合併營收月增32.4%、年增44%，累計今年前八月合併營收為4,139.91億元，年增5.7%。

聯發科

聯發科預期本季智慧裝置平台業務成長，抵銷手機業務的影響。以1美元兌新台幣32元匯率基礎計算，本季營收將在1,522億至1,598億元之間，較前一季持平至成長5%，較去年同期成長7%至12%，毛利率預估為46%加減1.5個百分點。

在手機晶片業務方面，聯發科認為，旗艦級系統單晶片放量，可大致抵銷其他產品的疲弱，第3季相關營收可望與前一季持平至下滑中個位數百分比之間。多項新通訊與車用專案陸續量產，評估本季智慧裝置平台營收將較前一季成長中高個位數百分比，也預期本季電源管理IC營收與前一季約略持平。

聯發科今年有特殊應用IC（ASIC）設計服務等業務助陣，估計今年美元營收可望達到高個位數百分比，達原先目標區間上緣。至於毛利率，透過反映供應鏈成本全面上升的定價策略，預期全年毛利率維持在本季財測目標區間內。

聯發科發展ASIC設計服務，資料中心晶片今年正要開花結果， 透過與美國大型雲端服務商緊密合作，已打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季量產。今年資料中心營收可望超過20億美元，且評估相關業績在明年加速成長。

聯發科先前指出，資料中心市場2027年可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，並將市占率目標從先前預估10%至15%，提高為15%至20%。第二款AI加速器ASIC進展順利，運算效能顯著提升，也進一步優化整體擁有成本（TCO）。