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台積8月營收飛越5,000億 連四月創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電昨（10）日公布8月合併營收首度飛越5,000億元大關、達5,148.06億元。 路透
台積電昨（10）日公布8月合併營收首度飛越5,000億元大關、達5,148.06億元。 路透

台積電（2330）昨（10）日公布8月合併營收首度飛越5,000億元大關、達5,148.06億元，月增10.1%，年增53.3%，連四月改寫單月歷史新高紀錄。法人預期，台積電本季美元財測達成率已逾67%，單季營運有望超標，前三季業績有望超越去年總營收。

台積電昨天台灣普通股下跌15元、收2,450元；周四ADR早盤跌逾2%。

法人分析，台積電營收持續創高，反映AI與高速運算（HPC）需求強勁，加上蘋果新機上市鋪貨潮帶動最新2奈米製程打造的A20 Pro處理器出貨強強滾。外界看好，全球AI應用續航力與成長力持續挹注先進製程規模高速成長，台積電先進製程持續享有領先者紅利。

台積電前八月合併營收3.38兆元，較去年同期增加39.3%，改寫同期新高，並已逼近去年全年營收3.8兆元，換算今年前八月已達成去年總產值89%，法人看好前三季營收將超越去年總和。

台積電7、8月新台幣營收合計9,823.86億元，法人分析，相當於已達成第3季美元財測逾67%，若9月持續超預期，第3季營運實績有望超越美元財測高標。

台積電先前預估，第3季美元營收約446億美元至458億美元，將再挑戰創單季新高，中間值換算約季增12%，毛利率介於65%至67%、營益率56%至58%，匯率假設基礎為新台幣32元兌1美元。

法人以台積電先前釋出展望預估，9月合併營收約4,448億元至4,832億元，較8月新高紀錄減少約6.1%至13.6%，但是歷年同期最佳。

由於AI長期需求強勁，台積電已於7月法說會大舉上修今年資本支出，調幅約7%至14.3%，中間值來看上修10.7%，台積電董事長暨總裁魏哲家當時說，調高資本支出是為了支援客戶需求。

台積電並已二度上修2026年展望，由於客戶持續強勁的結構性需求，包含新興的代理AI市場，台積電預期，2026年美元營收年增幅可望略高於40%。

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