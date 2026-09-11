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AI、記憶體、矽晶圓 看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

上市櫃公司8月營收創高家數逾160家，當中又以AI相關業務占比高的公司居多，顯見此族群在下半年營收月增動能仍持續強勁。法人指出，AI對硬體的供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、PCB到被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關業者依序受到AI需求推動，展開供需吃緊與漲價市況循環。

觀察8月營收創新高的個股，近五日最受三大法人青睞的是友達（2409），買超張數達33.8萬張，其次是力積電，買超14.1萬張，華邦電、第一金以7.8萬、5.7萬張，分別排名第三、第四，再來是聯電、兆豐金、群創、南亞科均買超逾4萬張，日月光投控、臺企銀也各以超過2萬張買盤，擠進三大法人買超前十名。

矽晶圓 記憶體 華邦電

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