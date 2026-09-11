元大金、華南金前八月犀利 稅後純益寫同期新高

元大金控（2885）和華南金昨（10）日公布自結獲利，兩大金控前八月稅後純益均創歷史同期新高，若以8月已公布的五家金控獲利來看，元大金前八月稅後純益近500億元，每股純益（EPS）3.6元，為目前已公布金控最佳；華南金EPS達1.71元。

元大金8月稅後純益為70.1億元，累計前八月稅後純益為499.4億元，年增114.6%，EPS為3.6元。元大金前八月獲利創同期高，旗下子公司除元大人壽外，包括銀行、證券、期貨、投信等前八月稅後純益也都創同期新高。

元大金旗下元大證，受惠台股8月上漲逾3,000點，日均量突破1.1兆元，經紀手收挹注獲利，元大證券8月稅後純益為45億元；累計前八月稅後純益為338.3億元，年增141%，每股稅後純益為4.75元，證券業務持續為挹注金控獲利的主力，獲利占比達68%。

元大銀行8月稅後純益為15.3億元，前八月稅後純益為107.5億元，年增44%，EPS為1.17元，銀行本業維持穩定獲利動能，來源為利息淨收益及財管手收。

華南金8月稅後純益33.7億元，累計前八月稅後純益240.2億元、年增39.2%，EPS 1.71元，續創歷年同期新高，主因旗下銀行、證券、產險及創投等四大子公司獲利同步創高，推升金控整體獲利走強。

華南金旗下子公司表現，今年前八月也同樣強勁。其中，非銀行子公司成為今年獲利成長亮點，證券、產險、投信、創投及AMC合計獲利年增190%，占集團獲利比重升至24%，較去年同期提高13個百分點。

核心子公司華南銀行前八月稅後純益189.9億元、年增16.7%，占集團獲利約76%。今年存放款、財富管理及金融操作三大核心業務均成長，帶動整體獲利穩健向上。華南銀行受惠存放款結構調整逐步發酵，淨利差（NIM）提升5個基點，帶動利息淨收益年增12%；財富管理則受基金、保險及外國債券銷售挹注，手續費淨收益突破122億元、年增28%，投資淨收益也年增9%。海外獲利也明顯升溫，華銀OBU及海外分行前8月獲利39.9億元、年增82.6%，占銀行稅後淨利21%，其中OBU分行獲利更年增156%。

非銀行子公司中，華南永昌證券前8月稅後純益39.8億元、年增260%，受惠台股交易熱絡，經紀、承銷及自營三大業務同步成長；複委託交易量突破2,386億元、年增140%。華南產險前八月稅後純益15億元、年增33%，主要受惠商業火險、工程險損失率改善及資金運用收益挹注。