中租報喜 前八月EPS 7.77元

中租控股（5871）昨（10）日公告2026年8月及累計獲利情形。中租控股8月自結合併稅後純益14.9億元，累計前八月合併稅後純益為141.9億元，年增4%，每股純益（EPS）7.77元，台灣地區雖仍是中租最大宗業務收入來源，但東協市場在8月的獲利成長動能最為顯著，帶動整體獲利呈現穩健成長態勢，公司整體資產品質亦維持穩定。

若分地區觀察，中租在台灣、中國大陸及東協地區前八月累計獲利分別較去年同期成長4%、9%及11%，其中，台灣與大陸地區的預期信用減損損失持續下降，反映兩地放款品質持續改善、成本費用率下降，有助於挹注整體獲利表現，成為支撐今年以來獲利穩定成長的重要因素。

東協地區方面，中租在越南、馬來西亞及柬埔寨累計獲利均維持雙位數成長，成為公司整體獲利的核心成長引擎；8月最新數據顯示，東協地區的獲利貢獻動能延續該成長趨勢，累計前八月年增率達11%，優於台灣及大陸地區，凸顯當地中小企業與個人補充性資金需求暢旺，為中租跨區布局多年的成果展現。

營收方面，中租控股8月自結合併營收81.7億元，較去年同期減少1%，累計前八月營收649.3億元，年減1%；分地區觀察，台灣及大陸地區累計營收分別年減3%及5%，僅東協地區逆勢成長14%。

若與前月相較，中租8月合併營收月減3%，主要因8月下雨天數較多，造成台灣地區的售電收入減少所致。