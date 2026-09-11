台企銀前八月EPS 0.99元 王道銀0.73元

台企銀（2834）和王道銀行昨（10）日公布8月與累計獲利情形。受惠於核心業務與投資淨收益挹注，台企銀與王道銀行累計前八月獲利雙雙創下歷史同期新高，稅後純益分別達103.4億元和35.1億元，每股純益（EPS）分別為0.99元和0.73元。

台企銀8月合併稅後純益14.2億元，月減5.1%、年增29.7%，較上月衰退主因為股利收入減少所致；累計前八月合併稅後純益達103.4億元，年增17.97%，EPS為0.99元。其中，8月利息淨收益19.2億元，為主要營收來源；透過損益按公允價值衡量（FVTPL）之金融資產及金融負利益為6.5億元，手續費淨收益5.4億元，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之金融資產利益2億元，其他非利息淨損益0.7億元，兌換損益0.1億元。

台企銀指出，7至8月皆有股息收入挹注收益貢獻，未來在投資方面將適時分批布局具成長性的產業，提升投資績效。台企銀日前召開第2季法人說明會，副總經理曾國樑表示，股利政策目前仍以股票股利為主，透過盈餘轉增資充實資本，未來將在維持穩健資本結構下，審慎評估逐步提高現金股利比重。

王道銀行8月合併稅後純益3.9億元，月減11.3%、年減11%；累計前八月合併稅後純益達35.1億元，創歷史同期新高，年增高達41.9%，維持強勁雙位數成長EPS為0.73元。