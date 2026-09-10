中傑法說會／加速布局跨國產能均衡配置 目標十年內出貨超過八千萬雙

製鞋大廠中傑-KY（6965）10日召開第2季法說。董事長劉安哲提出長期願景展望，宣示將加速跨國產能均衡配置，爭取客戶更具體的中長期訂單需求，目標十年內（2034年）達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

劉安哲表示，雖然今年下半年營運展望偏向保守，但公司積極調整策略，聚焦高毛利產品與獲利品質，並加速布局跨國產能均衡配置，爭取更具體的中長期訂單需求，預期2027年毛利率可望逐步改善。

劉安哲指出，目前東南亞與印度產能的詢問度優於預期，公司將加速全球均衡布局，預期2027年東南亞加上印度產能合計占比過半，目標上看六成以上。

就各廠區進展來看，印度廠獲客戶充足訂單支持，加速擴廠中；印尼新廠已獲客戶明確中長期合作意向；越南廠亦有潛在客戶積極洽談評估中。

在中長期策略布局上，劉安哲強調，將持續推進全球產能均衡配置，中長期目標東南亞與印度產能占比提升至七成以上。

劉安哲表示，「目前的消費需求與產業景氣較為平緩，中傑不被動等待，選擇主動出擊，將策略核心由追求營收規模，全面轉向『深耕獲利品質』」。

同時，客戶對東南亞與印度的產能需求優於預期，充分顯示中傑在全球供應鏈中仍然相當具有競爭力。對此，中傑將加速全球產能均衡配置。搭配產銷策略的調整，中長期獲利結構可望更為強韌，並更具發展優勢。

在產能規劃方面，今年資本支出預估約落在2,000萬至2,800萬美元間。今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於2025年10月底開工，持續依計畫進行中，預計2027年初開始出貨。

越南北件廠已於2025年第3季開始投產，2025年年產能約11.2萬雙針織鞋面，2025年12月起已有成型鞋小量出貨，2026年產量預估為成型鞋32萬雙。

印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估130萬至150萬雙，2027年提升至240萬雙。

雖然消費景氣仍趨緩，客戶下單相對保守，但在積極爭取新客戶與新訂單下，中傑第2季合併營收56.6億元、年增8.4%。受惠於產能利用率回升與產品組合優化，第2季毛利率12.8%，較去年同期與第1季分別增加1.1與2.7個百分點。

中傑第2季營業利益1.51億元、年增4.7%，營業利益率為2.7% 。公司持續推動「StridePlus」內部管理優化計畫，以強化成本結構與管理效率。第2季稅後純益0.47億元，每股稅後純益0.3元。