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裕慶營收／前八月25.7億元、年增8.5％創三年同期新高 第4季高峰可期

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布8月合併營收2.45億元，月增10.6%、年減31.1%；累計前八月合併營收25.77億元、年增8.5%，並創近三年同期新高。裕慶表示，商用展示架急單湧現，已啟動三班式生產，第4季營運迎高峰可期。

裕慶表示，8月營收主要係受部分大型零售客戶配合新開店及門市改裝時程調整，致使部分商用展示架專案訂單遞延至9月起陸續加速出貨與認列。

但觀察北美零售市場需求依舊強勁，包括Lowe’s、CVS等客戶近期陸續增加展店計畫，加上既有門市汰換及空間升級需求同步推進，商用展示架訂單需求仍維持熱絡，甚至出現商用展示架急單湧現情況。

裕慶為全力配合客戶交期與訂單需求，已規劃啟動「三班式生產」提高產能調配彈性，若相關遞延訂單與急單順利拉貨認列，將有助商用展示架出貨規模明顯放大，帶動第4季營運動能進一步升溫。

裕慶表示，隨著大型零售通路持續強化商品陳列、品牌專區及全通路履約功能，商用展示架需求已由新店開設，進一步延伸至既有門市汰舊換新、品類重整及數位設備整合。

另一方面，美國零售業者亦加速導入電子貨架標籤、庫存感測及數位揀貨設備，帶動展示架朝智能化與高附加價值方向升級。

裕慶持續掌握智慧零售及門市數位化趨勢，推動商用展示架朝高附加價值方向發展，旗下智慧電子標籤展示架已陸續出貨，新一代產品預計今年底前完成客戶測試與認證，後續隨客戶導入進度推進，可望逐步擴大智慧零售產品線的營運貢獻。

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