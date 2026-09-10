慶豐富營收／前八月34.6億元、年增6％ 完成44億元超額募集聯貸案簽約

居家生活用品全方位供應商慶豐富實業（9935）10日公布8月合併營收4.33億元，月減8.68%、年減4.6%；累計前八月合併營收34.65億元、年增6.4%。慶豐富並宣布完成44億元超額募集聯貸案簽約，藉此強化營運周轉彈性。

慶豐富指出，北美大型實體零售通路客戶受高利率、消費支出保守及房市交易量偏低等因素影響，導致訂單拉貨保持審慎，影響8月出貨表現；然而受惠消費者購買行為逐步轉向線上比價及下單，加上居家修繕與替換需求仍具支撐，帶動電商通路與專業市場客戶訂單維持成長。

慶豐富表示，集團持續深化窗簾事業全渠道通路客戶布局，積極拓展線上電商及Pro專業市場，及滿足建商、承包商及室內裝修業者等多元需求，今年前八月線上電商通路與專業市場客戶合計營收已達55%，並超越大型實體零售通路。

隨著電商通路消費角色提升，加上Pro專業市場訂單具備較高計畫性與延續性，有助平衡實體通路拉貨波動，持續挹注整體營運良好動能。

慶豐富今天也完成等值44億元聯貸案簽約，此次聯貸案主要用途為償還金融機構既有負債、充實集團中期營運周轉金及長期股權投資。

此案聯貸案由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦銀行，台灣土地銀行擔任共同主辦銀行，並獲第一商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行、玉山商業銀行及凱基商業銀行等金融機構參貸，最終超額募集1.46倍，以等值44億元完成募集。

慶豐富表示，此次聯貸案順利完成，顯示金融機構對集團長期營運體質、北美市場布局及全通路經營策略的支持與信心，透過聯貸資金到位，將有助於優化集團財務結構、充實營運周轉彈性，並支援後續長期股權投資及營運布局需求。