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捷流營收／8月2.13億元、創14個月來新高 半導體、高科技電子訂單暢旺

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布8月合併營收2.13億元，月增4.1%，年增19.7%，創近14個月以來新高，主要受惠於半導體、高科技電子產業擴廠訂單需求暢旺。累計前八月合併營收15.86億元，亦較去年同期成長4.6%。

捷流指出，隨著半導體先進製程、高科技電子廠務建置及AI相關供應鏈投資需求延續，帶動球閥、蝶閥、控制閥及相關工業閥門產品出貨表現穩健，目前接單能見度已看到明年第1季，部分半導體相關訂單甚至延伸至2028年。

由於半導體廠務系統對產品穩定度、耐用性、交期掌握與品質一致性要求較高，捷流憑藉多年製造經驗、客製化能力及工程應用實績，帶動半導體與高科技電子相關接單及出貨保持良好動能。

捷流近年持續推動多元產業應用布局，強調閥門產品屬於工業製程、廠務系統及基礎建設不可或缺的關鍵零組件，應用市場廣泛，且不同產業需求具有輪動特性。

捷流透過半導體、高科技電子、石化能源、船舶、水處理及一般工業等多元客戶基礎，可依市場需求變化調整接單結構，提升營運韌性與產能利用效率。

展望未來營運，捷流持審慎樂觀看法。目前半導體、高科技電子產業領域接單動能保持成長，訂單能見度已達明年第1季，部分半導體相關訂單甚至延伸至2028年，凸顯AI基建商機需求仍繼續暢旺。

另一方面，隨著全球能源轉型與減碳趨勢延續，船舶節能、排放管理及環保法規要求持續提升，捷流將持續深化船舶壓艙水處理、排煙脫硫等環保系統應用布局，掌握船舶節能減碳與環保法規升級所帶動的閥門需求，為未來營運增添成長動能。

營收 半導體 科技 供應鏈

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