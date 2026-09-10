華航營收／8月219億元、年增27.22% 創歷年次高

華航（2610） 8 月合併營業收入為 219.48 億元，較去年同期增幅 27.22%，為歷年次高；其中，客運收入 124.45 億元，較去年同期成長 19.24%，創下歷年同期最高表現，貨運收入 75.20 億元，較去年同期成長 36.06%，客貨運市場皆同步穩健成長。

客運方面，受惠 8 月延續暑期旅遊旺季，加上票價反映油價成本調升，帶動整體客運收入增加，其中以東北亞航線載客率最佳，如札幌、東京、名古屋深受旅客歡迎。9 月後迎中秋連假，華航官網現正推出精選航班限時限量優惠，台北-釜山、台中-沖繩來回機票未稅價 6,000 元起，台北-峴港 8,600 元起，台北-阿姆斯特丹 24,000 元起。另外，華航網站秋季線上旅展預計於 9 月 14 日起跑，限定航線最低 79 折起優惠。

貨運方面，8 月期間陸續受颱風影響，致部分航班調整，又逢歐洲暑期、日本盂蘭盆節等長假因素，使空運需求略為放緩，惟 AI 伺服器、半導體設備等高科技產品出貨動能依舊暢旺，相關包機詢問度高。隨 9 月步入傳統貨運旺季，除 AI 供應鏈持續出貨外，年度消費性電子新品發表相關鋪貨潮將啟動，預期將更進一步推升市場艙位需求。華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，衝刺營運表現。