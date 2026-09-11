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士電新廠產能 預訂一空

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

北美AI電力需求爆發，士電（1503）新產能被搶光。士電總經理郭約瑟表示，全球AI電力需求太大，已經在談五年後訂單。北美客戶搶產能最積極，T4新廠產能還沒開出，就被客戶提前預訂一空，大型變壓器一次下單就是十台以上。

重電設備價格也要再漲。士電今年3月已調漲變壓器價格，隨銅價、油價及原物料成本持續走高，公司已明確表示，變壓器價格還要往上調，目前正在討論漲幅。重電市場供不應求，交期拉長，客戶又急著搶貨，士電具備直接反映成本的條件。

北美市場已成士電最強成長引擎。郭約瑟透露，「美國客戶一知道士電要擴建T4新廠，就立刻提前Booking（預定）新增產能，並不斷要求增加供貨」。單一客戶大型變壓器一次採購量超過十台，顯示AI資料中心與電網建設對大型電力設備需求非常強。

日本市場也開始加速。三菱電機為士電大股東，隨日本AI資料中心快速成長，雙方將深化合作，進一步擴大當地市場。至於士電、三菱電機是否深化合作，郭約瑟妙喻「夫妻既然結了婚，關係當然是長久而且愈趨緊密」。郭約瑟強調，現在需求實在太大，新產能仍會優先供應國內需求如台電等、國內核心客戶及科技產業，再分配給北美市場。

為了搶攻這波AI電力需求，士電T4新廠預計明年9月投產，2028年起貢獻營收，整體重電產能將增加三成。T4主攻345kV高電壓、大容量變壓器，廠房面積約為T3廠一倍，產品鎖定台灣、日本及北美市場。

但即使擴產三成，仍不夠市場需求。郭約瑟指出，以目前接單與全球需求來看，重電交期短期內沒有明顯縮短空間。

士電 銅價 電力需求

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