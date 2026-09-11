亞力前八月營收年增7.9%

亞力（1514）昨（10）日公告，8月營收7.73億元，年減26.52%；累計今年前八月營收70.43億元，年增7.94%，創歷史同期新高。

亞力表示，8月單月較去年衰退，主要因去年同期台電專案銷貨入帳故基期較高，不過在半導體產業因AI大幅成長之需求，積極建廠及擴充產能下，重電設備需求大幅成長。

目前在手訂單已超過130億元，且持續增加中，已創下史上新高。另外，接單金額超過銷貨30%以上且持續增加，為今年及未來之業績成長增添新動能。

針對市場商機， 亞力表示，目前至少涵蓋三層面之需求，第一層來自能源電力之需求即強韌電網之建置，台電為配合未來AI成長需求必須加速執行，必帶動重電設備之成長需求。

第二層以晶片需求即半導體產業擴建新廠之商機，此項目對本公司機電產品增加採購項目及數量，除既有客戶增加資本支出另有新客戶加入，故前八月該產業鏈貢獻之營收成長幅度高達90%，銷貨占比達45%，在手訂單占比約35%首度超過台電。

第三層以AI工廠之需求即AI DC之機房建置，本公司已陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲原客戶之新訂單及國外大廠新客戶之AI機房建置相關訂單，今年此項目相關銷貨已累計超過10%，成長幅度高達100%，亦接獲NVIDIA轉投資中南美子公司的海外新訂單。