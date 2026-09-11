台亞轉投資和亞智慧（7825）昨（10）日以每股48.9元上櫃，早盤以91元開出後一路走高，盤中突破百元大關，最高衝上113.5元，漲幅高達132%。終場收在109.5元，上漲60.6元，成交量2,628張，開啟蜜月行情。

和亞智慧8月合併營收2050.7萬元，月增2%，年減41.9%。累計今年前八個月合併營收1.81億元，年減30.3%。主要是受到光學客戶訂單遞延影響。因設備與系統整合業務具有專案開發、驗證、交機及驗收周期，單一期間的營收認列可能受到專案時程影響。

和亞智慧科技成立於2015年，核心團隊在光學、影像及自動化領域累積逾20年經驗，2021年獲台亞半導體策略投資。2026年上半年產品組合方面，無人載具占44.53%、半導體40.16%、光學11.11% 及其它。

和亞智慧董事長石文機表示，AI與無人載具將是2027年營運主要成長動能。展望未來，和亞智慧將持續以軟體、檢測方案、光學模組與系統整合為四大成長引擎，並深化半導體高階檢測與精密光學技術。