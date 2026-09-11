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光隆第3季營收 拚重返成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

光隆（8916）昨（10）日舉行法說會，公司表示，本季進入傳統生產與出貨旺季，主要客戶拉貨動能回升，各產區產能利用率亦較上半年提升，整體第3季營收預期可重回成長軌道。

光隆並公告8月合併營收8.43億元，年增42.4%，成衣、羽絨及家紡三大核心事業群同步成長；前八月合併營收54.67億元，年減1.6%。

光隆董事長詹賀博指出，上半年受到全球品牌採購趨於保守、部分客戶庫存調整，以及原物料成本上升等因素影響，核心事業營運承壓，本季起邁入出貨旺季，整體營運已逐步回穩。

他說，成衣高毛利產品較集中於第3季出貨，有助改善產品組合，羽絨出貨動能將優於去年同期，家紡亦受惠訂單回補及旺季需求支撐。目前成衣訂單能見度已延伸至2027年第1季，主要客戶訂單整體維持穩定。

在成衣新客戶與產品布局方面，光隆持續深化具成長潛力的戶外與機能品牌客群，9月起將開始承接一家美國戶外品牌的大貨訂單，另一家歐洲通路自有品牌亦進入試單階段。公司並持續由既有戶外機能服飾延伸至針織、運動及日常機能等產品，透過新客戶導入、產品組合優化及跨產區彈性配置，擴大可服務市場並累積後續成長動能。

法說會 營收

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