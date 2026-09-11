豆府、亞洲藏壽司 8月營收寫新高

台亞轉投資和亞智慧（7825）昨（10）日以每股48.9元上櫃，早盤以91元開出後一路走高，盤中突破百元大關，最高衝上113.5元，漲幅高達132%。終場收在109.5元，上漲60.6元，成交量2,628張，開啟蜜月行情。

2026-09-11 00:28