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豆府、亞洲藏壽司 8月營收寫新高
餐飲業暑假旺季、父親節聚餐需求，加上展店效益挹注，推升多家餐飲集團8月營收。豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）及全家餐飲昨（10）日公告單月營收均改寫歷史新高；漢來美食、瓦城則創歷年同期新高。
豆府8月營收4.05億元，年增8.79%，首度跨過4億元大關；前八月營收29.58億元，年增10.38%。暑假期間百貨商場人流增加，帶動營運成長。
亞洲藏壽司8月營收5.79億元，年增6.98%；前八月營收40.75億元，年增6.34%。受惠暑假及三麗鷗IP聯名活動，來客數及客單價提升。營收表現亮眼，董事長暨總經理藪内薰宣布發放800萬元特別獎金，也是繼春節後再度向正職員工發放獎金。
全家餐飲8月營收2.80億元，年增11.37%；前八月營收20.09億元，年增11.98%。漢來美食8月營收5.93億元，年增19.99%；前八月營收48.20億元，年增17.43%，在五家公司中成長幅度最大。瓦城8月營收6.12億元，年增2.44%；前八月營收44.08億元，年增5.96%。
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