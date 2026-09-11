聽新聞
0:00 / 0:00

豆府、亞洲藏壽司 8月營收寫新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業暑假旺季、父親節聚餐需求，加上展店效益挹注，推升多家餐飲集團8月營收豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）及全家餐飲昨（10）日公告單月營收均改寫歷史新高；漢來美食、瓦城則創歷年同期新高。

豆府8月營收4.05億元，年增8.79%，首度跨過4億元大關；前八月營收29.58億元，年增10.38%。暑假期間百貨商場人流增加，帶動營運成長。

亞洲藏壽司8月營收5.79億元，年增6.98%；前八月營收40.75億元，年增6.34%。受惠暑假及三麗鷗IP聯名活動，來客數及客單價提升。營收表現亮眼，董事長暨總經理藪内薰宣布發放800萬元特別獎金，也是繼春節後再度向正職員工發放獎金。

全家餐飲8月營收2.80億元，年增11.37%；前八月營收20.09億元，年增11.98%。漢來美食8月營收5.93億元，年增19.99%；前八月營收48.20億元，年增17.43%，在五家公司中成長幅度最大。瓦城8月營收6.12億元，年增2.44%；前八月營收44.08億元，年增5.96%。

藏壽司 豆府 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞洲藏壽司營收／8月5.78億元創單月新高 豪發800萬獎金犒賞員工

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

豆府營收／8月4.04億元、年增8.78%創下單月新高 月營收首站上4億關卡

漢來美食營收／8月5.93億元、創同期新高 大巨蛋島語11月開幕

相關新聞

大同8月合併營收月增19% 富邦媒增6%

大同（2371）昨（10）日公布8月合併營收43.83億元，月增19.1%，年減11.4%；今年前八月累計合併營收325.63億元，年減0.6%。大同同步宣布設立澳洲子公司，首波鎖定太陽光儲能案場建置與電力設備外銷，全力開拓海外重電商機。

光隆第3季營收 拚重返成長

光隆（8916）昨（10）日舉行法說會，公司表示，本季進入傳統生產與出貨旺季，主要客戶拉貨動能回升，各產區產能利用率亦較上半年提升，整體第3季營收預期可重回成長軌道。

和亞智慧蜜月行情甜

台亞轉投資和亞智慧（7825）昨（10）日以每股48.9元上櫃，早盤以91元開出後一路走高，盤中突破百元大關，最高衝上113.5元，漲幅高達132%。終場收在109.5元，上漲60.6元，成交量2,628張，開啟蜜月行情。

亞翔、漢唐、洋基8月績優

半導體產業從製造到封測廠紛紛啟動史上最強擴產潮，推升無塵室工程股亞翔（6139）、漢唐、洋基工程8月營收站上高崗，看旺今年下半年至2028年營運持續加溫。

群創8月合併營收月減1%

群創（3481）昨（10）日公告今年8月合併營收186.97億元，月減1%，年增0.02%；累計前八月合併營收1,679.31億元，年增11.9%。旗下睿生光電拓展印度市場有成，2026年下半年可望迎來標案與代工量產雙效益。

中鋼8月營收年增12% 長榮鋼8月合併營收年增11%

中鋼（2002）昨（10）日公告8月營收279億元、年增12.9%，連續二個月營收年增雙位數，累計今年前八月營收2,256億元、年增3.8%。「金九銀十」旺季需求發酵，鋼價轉強，第4季營運看升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。