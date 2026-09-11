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大同8月合併營收月增19% 富邦媒增6%
大同（2371）昨（10）日公布8月合併營收43.83億元，月增19.1%，年減11.4%；今年前八月累計合併營收325.63億元，年減0.6%。大同同步宣布設立澳洲子公司，首波鎖定太陽光儲能案場建置與電力設備外銷，全力開拓海外重電商機。
大同表示，為深化全球市場布局，大同成立澳洲子公司TTG Australia Holding Pty. Ltd.，攜手當地開發商切入太陽光儲能案場建置，帶動集團重電與電力設備直接輸出供應。澳洲本土目前並無大型電力變壓器製造商，當地現有供應商交期普遍長達18至36個月，大同有九個月交貨的製造效率，有望填補當地電力設備供應缺口。
富邦媒（8454）昨（10）日公告8月合併營收91.5億元，月增6.9%，年增7.8%；前八月合併營收714億元，為同期最佳，年增3.3%。富邦媒第2季以來營收成長，8月受惠暑假出遊與中元普渡兩大消費需求挹注，帶動營收年月雙增。
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