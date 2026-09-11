聽新聞
0:00 / 0:00

大同8月合併營收月增19% 富邦媒增6%

經濟日報／ 記者籃珮禎彭慧明／台北報導

大同（2371）昨（10）日公布8月合併營收43.83億元，月增19.1%，年減11.4%；今年前八月累計合併營收325.63億元，年減0.6%。大同同步宣布設立澳洲子公司，首波鎖定太陽光儲能案場建置與電力設備外銷，全力開拓海外重電商機。

大同表示，為深化全球市場布局，大同成立澳洲子公司TTG Australia Holding Pty. Ltd.，攜手當地開發商切入太陽光儲能案場建置，帶動集團重電與電力設備直接輸出供應。澳洲本土目前並無大型電力變壓器製造商，當地現有供應商交期普遍長達18至36個月，大同有九個月交貨的製造效率，有望填補當地電力設備供應缺口。

富邦媒（8454）昨（10）日公告8月合併營收91.5億元，月增6.9%，年增7.8%；前八月合併營收714億元，為同期最佳，年增3.3%。富邦媒第2季以來營收成長，8月受惠暑假出遊與中元普渡兩大消費需求挹注，帶動營收年月雙增。

富邦媒 大同 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大同營收／8月營收43.8億元！月增19%、年減11.4% 設澳洲子公司拓光儲商機

富邦媒營收／8月91.5億元、月增7%延續漲勢 前八月創同期新高

大東電營收／8月4.82億元年減7％ 台電訂單遞延 手握百億訂單需求仍強

信紘科營收／8月8億元創新高 月增77%、年增69%

相關新聞

元大金、華南金前八月犀利 稅後純益寫同期新高

元大金控和華南金昨（10）日公布自結獲利，兩大金控前八月稅後純益均創歷史同期新高，若以8月已公布的五家金控獲利來看，元大金前八月稅後純益近500億元，每股純益（EPS）3.6元，為目前已公布金控最佳；華南金EPS達1.71元。

中租報喜 前八月EPS 7.77元

中租控股昨（10）日公告2026年8月及累計獲利情形。中租控股8月自結合併稅後純益14.9億元，累計前八月合併稅後純益為141.9億元，年增4%，每股純益（EPS）7.77元，台灣地區雖仍是中租最大宗業務收入來源，但東協市場在8月的獲利成長動能最為顯著，帶動整體獲利呈現穩健成長態勢，公司整體資產品質亦維持穩定。

台企銀前八月EPS 0.99元 王道銀0.73元

台企銀和王道銀行昨（10）日公布8月與累計獲利情形。受惠於核心業務與投資淨收益挹注，台企銀與王道銀行累計前八月獲利雙雙創下歷史同期新高，稅後純益分別達103.4億元和35.1億元，每股純益（EPS）分別為0.99元和0.73元。

晶豪科、南亞科 買盤卡位

上市櫃公司8月營收出爐，再度交出亮麗成績單。統計顯示，晶豪科（3006）、南亞科等十家公司8月營收年增率都超過100%，且三大法人近一周買超張數超過1,000張，清一色為電子股，法人持續看旺相關公司第3季及第4季營收表現。

業績創新高股 外資按讚

上市櫃公司8月營收昨（10）日出爐。其中，台積電（2330）、華邦電等十家公司不但單月營收創下歷史新高、近周股價全數上漲、且獲外資買盤力挺，外資法人紛紛出具報告按讚，預期將成盤面領漲抗跌焦點。

連三月成長股 資金捧

上市櫃公司8月營收揭曉，市場焦點轉向基本面與股價動能同步強勁的個股。篩選8月營收連續逾三個月成長，且近周股價表現優於大盤的個股，包括台積電（2330）、華邦電、南亞科等，股價表現打敗大盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。