大同8月合併營收月增19% 富邦媒增6%

中租控股昨（10）日公告2026年8月及累計獲利情形。中租控股8月自結合併稅後純益14.9億元，累計前八月合併稅後純益為141.9億元，年增4%，每股純益（EPS）7.77元，台灣地區雖仍是中租最大宗業務收入來源，但東協市場在8月的獲利成長動能最為顯著，帶動整體獲利呈現穩健成長態勢，公司整體資產品質亦維持穩定。

2026-09-11 02:31