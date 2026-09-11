中鋼8月營收年增12% 長榮鋼8月合併營收年增11%

中鋼（2002）昨（10）日公告8月營收279億元、年增12.9%，連續二個月營收年增雙位數，累計今年前八月營收2,256億元、年增3.8%。「金九銀十」旺季需求發酵，鋼價轉強，第4季營運看升。

法人指出，全球鋼市基本面正向發展，從最上游煤鐵礦到下游各項鋼鐵成品，行情漲勢延續不斷，接下來中鋼「月來月好」的格局確立。中鋼8月營收年增優於前八月累計增幅，顯示近期出貨與營收動能改善。

中鋼8月初開出9月盤價持平，最新10月盤熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等產品全面調漲，每公噸上漲500至600元；第4季季盤則採平高盤，其中部分鋼板產品調高每公噸500元，凸顯鋼市第4季明顯轉正。

法人分析，決定第4季獲利的關鍵，要關注鋼價漲幅能否追上原料成本，同時配合第4季接單量同步增加，二者缺一不可，否則將直接影響毛利率表現。

長榮鋼8月合併營收14.1億元、年增11.8%；累計今年前八月營收105億元，年增7.2%。國內科技廠房、物流倉儲、都更及大型商辦需求支撐，長榮鋼訂單滿手，加上轉投資環保、綠能貢獻，對中長期營運樂觀。

法人表示，長榮鋼8月營收成長優於前八月成長幅度，顯示近期工程認列及出貨節奏有加快跡象，後續大型鋼構工程依計畫施工，年底前營收動能值得期待。

長榮鋼當前訂單總量超過25萬公噸，高於每年約16萬至17萬公噸產能，科技廠房、AI相關基礎建設、物流倉儲及都市更新仍持續推進，訂單能見度看到明年上半年。

長榮鋼轉投資環保與綠能等轉投資項目，約占整體營收四分之一，展現長期、穩定的營運特性。