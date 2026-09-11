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群創8月合併營收月減1%
群創（3481）昨（10）日公告今年8月合併營收186.97億元，月減1%，年增0.02%；累計前八月合併營收1,679.31億元，年增11.9%。旗下睿生光電拓展印度市場有成，2026年下半年可望迎來標案與代工量產雙效益。
睿生光電布局需求強勁的印度市場，受惠於印度政府NTEP / TB Mukt Bharat結核病主動篩檢與早期診斷專案、CMSS及州級專案的批量部署、偏鄉遠距醫療的需求前移，以及在地供應鏈對縮短交期的要求。
群創董事長洪進揚先前指出，顯示器領域群，受到零組件成本上漲，市場需求疲弱；非顯示器領域群，維持穩健成長。展望市況，NB預估相對保守，TV可望穩定成長，商用顯示器的工控應用也可望持續成長。
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