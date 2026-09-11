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亞翔、漢唐、洋基8月績優

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體產業從製造到封測廠紛紛啟動史上最強擴產潮，推升無塵室工程股亞翔（6139）、漢唐洋基工程8月營收站上高崗，看旺今年下半年至2028年營運持續加溫。

亞翔8月合併營收110.19億元，月增0.8%，年增41.7%，連續二個月單月營收站上百億元。累計前八月合併營收679.04億元，年增63.4%，續創同期新高紀錄。

亞翔董事長姚祖驤表示，近四年在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。

亞翔今年上半年每股純益25.91元，上半年新接訂單達3,037.37億元，累計已訂未交的在手訂單金額更是衝上4,400.73億元的歷史新高，確立未來三年營運將呈現爆發式成長。

漢唐8月合併營收93.92億元，月減5.6%，年增59.1%，為同期新高。累計今年前八個月合併營收656.94億元，年增71.6%，亦是同期新高。

漢唐於法說會揭露今年前五個月新接單合約金額為674.14億元，截至今年5月累計已簽約未認列金額達1,939.37億元，續創新高。漢唐預期今年全面受惠於全球半導體產業的結構性投資浪潮，建廠需求具規模大且延續性高特性，帶來穩定且可預期的成長機會。

洋基工程8月合併營收52.87億元，月增11%，年大增213.7%，刷新單月史上新高紀錄。累計今年前八個月合併營收281.62億元，年增112.8%，為同期歷史新高。

亞翔 漢唐 洋基

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