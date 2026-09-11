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和碩8月合併營收月增2% 第4季打蘋果光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布8月合併營收883.05億元，月增2.66%，年增34.11%，主要受惠通訊產品增長。展望後市，法人指出，隨著iPhone 18系列新機問世並將開始販售，有利和碩通訊業務進一步走高，並於第4季達到出貨高峰。

和碩前八月合併營收6,928.73億元，年增1.49%，今年以來累計營收重回正成長。隨和碩持續出貨GB300系列AI伺服器，預計也將對整體營收帶來不小貢獻。

和碩統計，8月筆電出貨40萬至45萬台，較前一個月40萬台略為提升。展望後市，和碩高層先前指出，本季筆電業務可能受CPU、記憶體缺貨漲價效應，影響出貨動能。

伺服器產品線方面，和碩指出，AI伺服器業務訂單動能相當明確，預期GB300系列產品線生命周期可望延續到明年，該公司也開始為新一代的Vera Rubin產品提前作準備，預期未來一至二年內，伺服器業務可望成為公司前三大產品線。

和碩 蘋果 營收

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