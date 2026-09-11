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良維8月營收寫新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠良維（6290）昨（10）日公布8月營收9.74億元，創單月歷史新高，月增8.04%，年增18.19%；前八月營收71.83億元，寫同期新高，年增9.34%。隨著輝達Vera Rubin新平台將出貨，加上大客戶亞馬遜AI大電流產品出貨量擴大，法人估，良維本季營收、獲利都將挑戰新高。

法人表示，隨著大客戶新舊機種與產品轉換陸續完成，帶動良維8月營收站上單月歷史新高。另外，Vera Rubin伺服器已經開始量產，預期第4季到明年可望有較大的出貨量，均將帶動良維大電流產品擴大出貨。

良維董事長李淳正之前表示，Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，其中，AI PC第2季陸續出貨，Vera Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於相關新平台單價很高，良維出貨兩、三個型號，涵蓋大電力線與機櫃套件等，預期下半年輝達的產品成長會很快。

至於大客戶亞馬遜AWS，隨著新舊機種轉換，新機種單價持續提高，良維預期，今年雲端服務供應商（CSP）客戶仍以亞馬遜為主，其他包括Google、微軟與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。

另外，戴爾近期結合輝達，力推輝達產品，良維也是重要協力廠，出貨GB系列產品用線材，同步挹注下半年業績，良維看好，下半年AI營收占比將從先前的四成多，提高至50%以上，並帶動今年上、下半年營收分布約4：6。

產能方面，良維泰國廠目前生產線接近滿載，第4季將興建泰國第三座廠，廠房面積較目前增加一倍，明年底前投產。良維昨天股價收平盤275元，表現相對抗跌。

客戶方面，除了已經有七條的亞馬遜生產線，規劃新增兩條輝達的生產線。低軌衛星業務同步進擊，出貨SpaceX的基地台接收器線材，正逐步增加泰國的產能，使得泰國廠營收比重將從目前的四成以上持續提升。

良維看好，AI與低軌衛星將成為帶動該公司成長的兩大引擎。

營收 法人 亞馬遜

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