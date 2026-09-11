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寶雅8月營收年增10% 加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（10）日公告8月營收24.65億元，年增10.3%，單月歷史次高，僅次於今年7月表現；累計前八月營收189.64億元，年增13.9%。

法人指出，寶雅7、8月營收分居單月歷史第一、二高，加上9月周年慶登場，第3季營收可望改寫單季新高。

寶雅表示，8月逢年度重點檔期醫美節，透過美妝保養商品優惠及滿額回饋，帶動相關品類買氣，挹注營收成長。

展店也是今年營收成長動能之一。寶雅8月單月新增六家門市，截至8月底全台店數達491家，今年以來已開出21家新店，距500店大關僅差九家。

除了拓展新據點，寶雅今年也同步加快既有門市改裝，全年預計改裝24家，並升級為美妝店型，從商品組合、陳列到門市動線進行調整。已完成改裝門市營運表現均有正向改善，後續將持續複製至其他據點。

門市數位化也持續推進，今年首度導入電子貨架標籤，並已完成單店試行，後續新展店及改裝門市將逐步導入；自助結帳設備預計由去年底約50座增至今年底150座，藉此提升門市營運效率。

寶雅 營收 周年慶

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