聽新聞
0:00 / 0:00
寶雅8月營收年增10% 加速展店
寶雅（5904）昨（10）日公告8月營收24.65億元，年增10.3%，單月歷史次高，僅次於今年7月表現；累計前八月營收189.64億元，年增13.9%。
法人指出，寶雅7、8月營收分居單月歷史第一、二高，加上9月周年慶登場，第3季營收可望改寫單季新高。
寶雅表示，8月逢年度重點檔期醫美節，透過美妝保養商品優惠及滿額回饋，帶動相關品類買氣，挹注營收成長。
展店也是今年營收成長動能之一。寶雅8月單月新增六家門市，截至8月底全台店數達491家，今年以來已開出21家新店，距500店大關僅差九家。
除了拓展新據點，寶雅今年也同步加快既有門市改裝，全年預計改裝24家，並升級為美妝店型，從商品組合、陳列到門市動線進行調整。已完成改裝門市營運表現均有正向改善，後續將持續複製至其他據點。
門市數位化也持續推進，今年首度導入電子貨架標籤，並已完成單店試行，後續新展店及改裝門市將逐步導入；自助結帳設備預計由去年底約50座增至今年底150座，藉此提升門市營運效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。