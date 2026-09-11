和泰車8月合併營收年增10% 創最強8月

和泰汽車（2207）8月合併營收268億元，較去年同期成長10.57%；累計前八個月合併營收2,144.3億元，比去年同期成長13.13%，單月、累計合併營收皆為歷史同期最高。

和泰汽車集團表示，儘管今年民俗月較去年提前，使8月車市較早進入傳統淡季，惟RAV4在HEV及PHEV動力車型帶動下，持續挹注新車銷售；此外，日本經銷商8月營收貢獻約37.3億元，占集團營收約13.9%，綜上致本月及累計營收創下歷史同期新高。

和泰汽車集團近年來不僅全力推動台灣MaaS（Mobility as a Service）移動服務發展，瞄準「車主便利性」商機，包括TOYOTA、LEXUS及HINO等合計新車市場目標都依原計畫推動中，有望順利達成16.5萬輛台目標。

對和泰汽車集團而言，不只是銷售汽車，而是從銷售開始到長期服務價值納入布局，逐步建立從新車銷售到售後服務的完整生態圈，隨著車輛使用年限拉長，和泰在保修零件、獨立維修通路及售後服務市場的布局，將成為汽車本業之外值得觀察的新成長方向。

此外，和泰汽車集團重要轉投資公司之一和運租車，深耕汽車租賃市場27年，已從傳統租車業務逐步擴大至長租、共享移動、車輛管理及汽車後市場服務，未來將持續深化MaaS移動服務生態系，並導入AI及綠能車隊，強化營運效率與獲利動能。