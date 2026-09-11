統一、統一超 8月營收熱

統一集團8月營運穩健成長，統一（1216）昨（10）日公告8月合併營收631.01億元，年增3.79%；統一超8月合併營收315.27億元，年增4.82%，續創歷年同期新高。

統一集團表示，在暑期消暑飲品、輕食需求暢旺，加上父親節、七夕、中元普渡及中秋預購等節慶商機帶動下，集團營收持續向上。

統一累計前八月合併營收4,752.48億元，年增4.05%。公司表示，8月主要受惠暑期消暑飲品、輕食銷售暢旺，加上中元普渡需求及中秋預購等民生與節慶商機挹注，推升營收表現。

統一超累計前八月營收2,444.3億元，年增5.46%。台灣7-ELEVEN持續展店，並掌握暑假出遊、高溫消暑及節慶採買需求，鮮食、咖啡、茶飲及預購等品類表現穩健；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及安源資訊營運表現亮眼，也挹注整體營收成長。

其中，中元節為8月重要消費檔期，7-ELEVEN門市推出大包裝及拜拜零食組合，線上「i預購」、「i划算」則以箱購飲料、零食及泡麵等多入組合搶攻祭拜與囤貨需求，並攜手全台七大宮廟推出祈福隨取卡、滿額優惠及ibon線上點燈服務。七夕與父親節也導入玫瑰花、石斛蘭等節令商品，帶動併買商機。

鮮食與飲品方面，7-ELEVEN持續擴大差異化商品布局，8月攜手必比登推介泰式餐廳開發南洋風味鮮食，並搶攻高蛋白飲食需求。目前「黃金滷蛋」、「黃金水煮蛋」販售門市已超過3,500家，帶動蛋品、雞胸肉等原型食物需求成長。

暑假消暑需求也帶動CITY系列飲品買氣，8月陸續推出開心果奶蓋瑪奇朵、金盞花膠原蜂蜜拿鐵等新品，並以酪梨、荔枝、桑葚等夏季水果開發茶飲，同時鎖定夜間消費推出指定飲品優惠，搶攻深夜手搖飲商機。

展望9月，統一超將鎖定中秋送禮、開學季、連假返鄉出遊及換季食飲需求，並搭上新款手機上市等消費話題，透過商品開發、節慶行銷及會員生態圈持續爭取消費商機。