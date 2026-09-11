力積電8月合併營收攀逾四年高點

晶圓代工廠力積電（6770）昨（10）日公告8月合併營收70.08億元，為歷年最強的8月，並且是2022年6月以來、近50個月新高；前八月合併營收445.4億元，年增47.08%。

展望後市，力積電董事長謝再居先前表示，公司營運值得期待，可以看到營收逐月成長，預計今年底將來到全年高點，2026年整體營收與獲利都將相當不錯。

謝再居指出，今年營收持續成長，AI相關業務將是未來相當重要的新動能，目前推進成果也相當不錯，將持續依照既定方向，擴大相關技術與產能布局，強化在AI、高頻寬記憶體及先進封裝供應鏈中的角色。

力積電今年最大調整，是將銅鑼廠出售予美光，預估可帶來逾500億元現金流入，有助降低負債比、改善財務結構，並減輕低產能利用率所帶來的折舊與固定成本壓力。力積電昨天股價漲1.1元，收73.5元。