世芯8月業績連兩月創高 3奈米製程專案第3季放量出貨

ASIC設計服務廠世芯-KY（3661）昨（10）日公布8月合併營收87.76億元，連續兩個月改寫單月歷史新高，月增18%，年增2.73倍；前八月合併營收278.94億元，年增13.5%。

世芯上半年歸屬母公司業主淨利30.66億元，年增10％，每股純益37.57元。展望後市，世芯董事長暨總經理沈翔霖先前在法說會中表示，本季開始進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現也會持續提升。

世芯承接北美CSP大客戶3奈米製程AI加速器案已於日前量產，並預計本季會持續放量出貨。該公司並提及觀察到相關需求比之前預期好。雖然不會改變對該3奈米製程專案今年的貢獻度預測，但有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。

世芯來自中國大陸車廠客戶的ADAS晶片案件需求也持續強勁，是目前第二大業績項目，並且已獲得後續兩代產品案件的訂單。該公司還有兩項整合CPU案件量產中，且近幾個月的需求顯著增加。

毛利率走勢方面，隨著案件量產出貨，量產相關業績占比提高，世芯提到，毛利率從首季約五成，第2季降至三成多，估計第3季與第4季毛利率大概會落在二成多的水準，今年全年毛利率大約在20％低到中段（21％至26％）之間。

沈翔霖指出，預計今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期將至少延續三到四年。預計到2029年之前，公司成長軌跡將與主要客戶及產業領先者等保持一致。該公司也有信心在不久的將來，可獲得另一家大型CSP業者的案件。