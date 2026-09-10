耀勝營收／8月1.26億元、年月雙減 調整產品接單結構助力提升營運品質

耀勝電子（3207）受部分北美變壓器客戶因應供應鏈策略調整、將生產線轉回美國在地化生產，以及公司主動優化電子代工業務模式影響，8月營收呈月減、年減表現，達1.26億元，累計2026年1至8月合併營收則為11.01億元。然而，耀勝強調，相關調整旨在優化營運資本結構、降低庫存風險並提升營運品質，助力公司整體中長期營運體質將更趨穩健。

耀勝表示，因應全球供應鏈重組趨勢，公司持續配合國際大廠進行彈性區域布局。近期部分北美客戶逐步將變壓器產品轉回美國在地生產，使得短期出貨排程與營收規模有所波動。

然耀勝憑藉長年累積的研發實力與技術支持，持續與客戶保持緊密合作，確保全球供應鏈過渡期間的技術支援與服務不中斷。

此外，在電子代工業務方面，耀勝積極推動營運模式升級，將部分業務模式由傳統的連工帶料轉型為「純代工」模式，雖因不納入客戶自備原物料價值而使帳面營收顯著縮減，但實質卻能有助降低營運資金占用、原物料價格波動、以及庫存風險，並能有效拉升整體營業毛利率與資金效益，對整體營運體質有機會帶來正面的助益。

展望2026年，耀勝維持審慎看法。耀勝進一步表示，集團目前處於加速轉型期，新事業仍處於市場拓展與營運調整階段，短期雖對營收、獲利帶來一定程度的影響，但整體多元化事業體的跨領域布局已取得良好進展，有望逐步由傳統消費性電子轉型至AI伺服器高功率電源磁性元件、AI散熱材料及醫療等高附加價值應用。

此外，為因應地緣政治變化並滿足國際客戶分散生產風險的需求，耀勝持續優化越南生產基地配置；目前越南廠營運已逐步穩定，未來將持續透過製程優化與產能調整提升生產效率與利用率，在降低製造成本的同時強化供應鏈彈性，為集團中長期營運注入穩健的成長動能。